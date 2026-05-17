白山の豊かな自然を自転車で満喫するイベント「GEORIDEHAKUSAN」が開かれ、参加者たちが爽やかな汗を流しました。「GEORIDEHAKUSAN」は、白山手取川ジオパークの海や川、山を感じながら走るサイクルイベントで、ことしで3回目となります。17日は、全国からおよそ650人が参加し、松任総合運動公園を発着点に、最長120キロの3つのコースが設けられました。■白山市・田村市長：「ジオパークの地でのジオライドをい