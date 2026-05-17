佐世保バーガーってどんなもの？佐世保バーガー認定店27店舗を紹介したマップ。JR佐世保駅構内にある佐世保観光情報センターなどでゲットしましょう！昭和25年（1950）ごろ、佐世保に駐留していた米海軍の関係者が地元の人にレシピを教えたのが始まりとされています。当初アメリカ人向けに売られていたものが日本人の口に合うようにアレンジされ、現在に至るのだとか。＜佐世保バーガーの特徴＞?手作りで作り置きしない?できるだけ