老舗書店「三省堂書店」のあゆみをサクッと紹介2026年3月にリニューアルオープンした「三省堂書店 神田神保町本店」明治14年（1881）、創業者・亀井忠一（かめい ただかず）が神保町で古書店を開いたのが「三省堂書店」のはじまり。近代化が進むなかで海外の知識を取り入れる役割を担い、やがて辞書編纂や出版事業へと発展。書店と出版の両面から、日本の学びと文化を支えてきました。Sのデザインが印象的なブックカバー2022年に、