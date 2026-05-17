織田信長は何をした人？ まずは基本プロフィールをチェック織田信長は何をした人なのか、まずは基本的なプロフィールから確認しましょう。信長の人物像を理解するには、生きた時代や生涯の流れを把握することが重要です。天文3年（1534）、尾張国（現在の愛知県付近）を治める大名・織田信秀の長男として生まれた織田信長（生誕地は諸説あり）。豊臣秀吉・徳川家康とならんで「戦国の三英傑」のひとりに数えられる人物です。信長が