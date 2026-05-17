ガールズグループTWICEのジョンヨンが、実の姉で女優のコン・スンヨンへの感謝を伝えながら、涙を流した。5月17日、tvNのバラエティ番組『ユ・クイズ ON THE BLOCK』側は、「ジョンヨンの最もつらかった時期。いつも隣で支えてくれたコン・スンヨン」という説明とともに、短い予告動画を公開した。【比較写真】ジョンヨン、副作用で体型変化→全盛期再来動画を通じて、ジョンヨンは番組にゲスト出演した姉に向けて、愛情を示した。