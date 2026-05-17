ポッカサッポロフード&ビバレッジは5月15日、深川ギャザリアタワーS棟(東京都江東区)で、機能性表示食品「ポッカレモン100」を使ったレモン水の試飲イベントを開いた。5月17日の「世界高血圧デー」「高血圧の日」に合わせたもので、レモンの価値を届ける活動「差し入レモン」の一環。オフィスで働く人に、日常生活に無理なく取り入れられる「血圧ケア習慣」を提案した。イベントでは、昼休みの時間帯に合わせてレモン水を提供