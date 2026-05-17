【モデルプレス＝2026/05/17】女優の森山未唯が5月17日、北海道・札幌コンベンションセンターで開催されたファッションイベント「UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】水ダウ「名探偵津田」で話題の美女、シアートップスで素肌透ける◆森山未唯「サツコレ」初MC務める淡いカラーのマーメイドワンピースにシアーシャツを羽織ったスタイリングで登場した森山。フォーリンラブ・バービーととも