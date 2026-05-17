12回の日本一経験を持ち、まさに“常勝軍団”ともいえる福岡ソフトバンクホークス。昨シーズンは4月に12年ぶりの単独最下位を経験しながらも、中堅も若手も全選手が奮迅し、1つずつ着実に勝利を積み重ねて最下位からの逆転Vを勝ち取った選手たちの姿に、多くのファンが胸を打たれた。なぜ彼らは、福岡の、九州の、そして全国のファンを、こんなにも熱い気持ちにさせてくれるのか。数々の熱狂の現場を生み出す本拠地・みずほPayPay