今日17日(日)は、東京都心や名古屋、福岡などで今年初めて最高気温が30℃以上の真夏日となり、真夏日地点は200地点と今年最多となりました。明日18日(月)〜19日(火)が暑さのピークで、真夏日地点は今年初の250地点超えとなり、18日(月)は300地点近い予想です。最高気温35℃以上の猛暑日の所もあるでしょう。空気は乾いていますが、まだ身体が暑さになれていないため熱中症には十分に注意しましょう。17日(日)は東京都心や名古屋で