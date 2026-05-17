落語家・桂吉弥（55）は17日、大阪・生国魂神社で開催された「第33回彦八まつり」で「吉弥の部屋あおな」を開店。ファンと交流し、サインしたり、相談者の悩みにアドバイスするなど1人3分間の“デート”に長蛇の列ができた。午前10時の開店から休む間もなく女性ファンが殺到。20人以上が並ぶ大盛況となった。昨年の「彦八まつり」では実行委員長の大役を務めた吉弥。「昨年は忙しくて、お客さんと触れあうことができなかった