バレーボールのSV.LEAGUE男子ファイナル第3戦が17日、横浜アリーナで行われ大阪ブルテオンがサントリーサンバーズ大阪にストレート（25ー22、25ー20、25ー18）で勝利し、SVリーグ初優勝を果たした。【日程一覧】バレーボール『ネーションズリーグ2026』6月3日開幕 ！ 初戦は女子がフランス、男子はウクライナと激突優勝インタビューでキャプテンの西田有志（26）は今季限りで引退を表明している清水邦広（39）を思い「清水さんを胴