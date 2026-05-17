「巨人１−０ＤｅＮＡ」（１７日、東京ドーム）巨人が接戦を制して６連勝。阿部監督は１点リードの九回に抑えのマルティネスを３連投でマウンドへ送り出した。２死から代打・佐野に四球を与え、続く成瀬にも際どいコースをつきながらフルカウントとしたが、最後は空振り三振に仕留めた。試合後、３連投の起用に迷いがなかったかと問われた阿部監督は「いや、本人に聞いて『行く』って言ってくれたの」と説明。「セーブ機会が