栃木県で女性が殺害され、少年4人が逮捕された強盗殺人事件です。きょう未明、羽田空港で事件の指示役とみられる男が逮捕されましたが、さきほど、警察が事件に関わったとして、さらに25歳の女の身柄を確保したことがわかりました。今月14日、栃木県上三川町の住宅で富山英子さん（69）が20か所以上を刺されるなどして殺害されました。警察は、実行役のいずれも16歳の男子高校生4人を強盗殺人の疑いで逮捕していますが、きょう未明