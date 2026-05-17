【ヨハネスブルク＝高木文一】虐殺の責任者を裁く国際刑事裁判所残余メカニズム（ＩＲＭＣＴ）は１６日、８０万人以上の犠牲者が出た１９９４年のルワンダ大虐殺を扇動した罪などで起訴されていたフェリシアン・カブガ被告がオランダ・ハーグで勾留中に死亡したと発表した。９０歳代とみられる。ルワンダ大虐殺は、多数派のフツ族の大統領が乗った飛行機の撃墜事件を機に始まり、フツ族強硬派が少数派のツチ族とフツ族穏健派を