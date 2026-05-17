◇パ・リーグロッテ3―2オリックス（2026年5月17日ZOZOマリン）オリックス・曽谷の宝刀と言えば、斜めに大きく曲がるスライダー。「ジェットコースタースライダー」と呼ばれるが、ロッテのソトは完全に狙い打ちした。0―1の6回2死一、三塁から逆転3ラン。初球、膝元のスライダーをZOZOマリンの左翼席に運んだ。4月1日の日本ハム戦以来となる待望の3号が値千金である。なぜ打てたのか。伏線は同じく好機だった4回1死二、