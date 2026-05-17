運動が得意ではないと、学生時代の体育の授業で嫌な思いをしたことがあるでしょう。ピリきゅうちゃんさんが投稿した漫画『体育が苦手だったあの頃の私へ』は、かつての自分と同じように体育で活躍できなくて悩む人々へ贈る、優しくも力強いメッセージが描かれています。【漫画】『体育が苦手だったあの頃の私へ』（全編を読む）作者は高校生だった頃、背が高くてシュッとした体型だったことから周囲から「運動ができそう」と誤解さ