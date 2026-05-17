Photo: Ratchat/ Shutterstock.com ワインボトルの底がへこんでいると、高級ワインって感じがしませんか？レストランでソムリエがボトルの底に指をかけて、片手でスッと注いでくれる姿を見ているからかもしれません。ソムリエがいるレストランって、ちょっと特別なお店という印象があるから、なんとなく「底のへこみ＝高級ワイン」というイメージがあるんです。でも、あのへこみは高級ワイ