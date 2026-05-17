大分空港沖の国東市の海上で17日朝から濃い霧が発生し、発着する便に欠航や遅れが相次ぎました。 大分地方気象台によりますと、大分空港の沖合では17日明け方から湿った冷たい空気が流れ込んだ影響で、昼頃にかけ濃い霧が発生しました。このため午前中から着陸できない便が相次ぎ、折り返しの便も欠航するなど影響が広がりました。 大分空港事務所によりますと午後6時半までに羽田と中部の往復計4便が欠航、9便に最大3時間近い遅