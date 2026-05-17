マガジンの人気漫画『灰仭巫覡』コミックス第8巻が発売されたことを記念して、『犬夜叉』『うる星やつら』などで知られる漫画家・高橋留美子氏の絶賛コメントが公開された。【画像】高橋留美子が絶賛した『灰仭巫覡』イラスト＆漫画ページ作品を読んだ高橋氏は「恐ろしく美しいイメージを具現化する超絶画力、ハラハラする物語、そして青春。凄く面白いです。」と大絶賛している。週刊少年マガジンで連載中の『灰仭巫覡』は