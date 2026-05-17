年2回のアニメ・マンガ・ゲーム関連のイベント「マチ★アソビ」を徳島県でプロデュースしているアニメーション制作会社のufotableが、徳島市内にある歴史的建造物「旧みずほ銀行徳島支店」を取得したと2026年5月11日に発表しました。この旧みずほ銀行徳島支店の内覧会が、2026年5月16日(土)・17日(日)に開催された「マチ★アソビ Vol.30」で開催されるとのことで、実際に見に行ってみました。【ufotable】徳島の歴史的建造物「旧み