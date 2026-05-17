◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日１―５ヤクルト（１７日・バンテリンドーム）ヤクルトは投打がかみ合い快勝。カード勝ち越しを決めた。松本健吾投手が７回４安打１失点の好投で、球団の生え抜きでは２０１５年の秋吉亮以来１１年ぶりとなる開幕５連勝を飾った。５―１の７回。先頭の細川に四球を与えた、続く石伊をカットボールを打たせて遊ゴロ併殺打に仕留めた。ボスラーも一ゴロに抑えてこの回限りでお役ご免となった。味方の援