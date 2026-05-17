米国・ＷＷＥの元女子王者で、１０年ぶりの総合格闘技（ＭＭＡ）戦（１６日＝日本時間１７日、カリフォルニア州イングルウッド）に臨んだロンダ・ラウジー（３９）が、ジーナ・カラーノ（４４）を撃破。試合後には正式に引退を表明した。２００８年北京五輪柔道銅メダリストは、ＭＭＡの最高峰ＵＦＣで絶対王者に君臨。１５年１１月、１６年１２月に連敗すると、１８年からプロレスラーに転向した。ＷＷＥでは最高峰王座を３度