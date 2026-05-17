バレーボールのＳＶリーグ男子チャンピオンシップ（ＣＳ）決勝第３戦（１７日、神奈川・横浜アリーナ）、レギュラーシーズン（ＲＳ）２位の大阪Ｂが同１位のサントリーに３―０で勝利。通算成績２勝１敗で初優勝を飾った。１５日の初戦を落とした大阪Ｂだったが、崖っぷちでギアを入れ替えた。主将の西田有志は「僕たちがあきらめる理由は１つもない。もう一回立て直してやるのが僕の使命。結局やることは変わらないし、ミスを