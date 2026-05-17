◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―０ＤｅＮＡ（１７日・東京ドーム）巨人がＤｅＮＡ３連戦に３連勝し、今季最長の連勝を「６」に伸ばした。先発したドラフト１位・竹丸和幸投手は、６回５安打無失点で両リーグトップタイの５勝目（２敗）。同一カード３連戦３連勝は今季初で、チームの貯金は今季最多の５となった。竹丸のヒーローインタビューは以下。−どんな気持ちでマウンドに？「チームが連勝中だったので、なんとか勝てるよ