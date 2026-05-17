◆パ・リーグ楽天１―５ソフトバンク（１７日・楽天モバイル最強パーク宮城）ソフトバンク・小久保裕紀監督が楽天戦後に出場選手登録を抹消された上沢直之投手について言及した。１５日の楽天戦で登板した上沢は、今季最短の３回４失点（自責０）で降板していた。試合後に指揮官は「コンディションのところ。予防的なところで代えました」と７２球を投じたところでマウンドを降ろした理由を説明。この日、改めて「リハビリ組