【その他の画像・動画等を元記事で観る】約3年ぶりに開催される“リスアニ！ナイト”にDJ Meguchee、fripSide（阿部寿世、上杉真央）、ぽにょ皇子 from GEARMANIAが参戦することがアナウンスされた。アニソン系クラブイベント“リスアニ！ナイト”とは、様々なフロアで活躍する人気DJをはじめ、アーティスト、アナウンサーにアニメ監督まで……とアニメとアニソンをバックグラウンドにしたDJたちが登場しフロアを盛り上げるオール