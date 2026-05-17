【モデルプレス＝2026/05/17】YouTuberのこーくんが5月17日、北海道・札幌コンベンションセンターで開催されたファッションイベント「UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】こーくん、離婚後初イベント出演で雰囲気ガラリ◆こーくん、濃いめメイクで色気放出こーくんはトップス、ジャケット、パンツを黒で合わせたコーディネートでランウェイを闊歩。濃いめのアイメイクで色気を放出した。こ