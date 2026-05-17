【モデルプレス＝2026/05/17】演歌歌手の丘みどりが5月17日、自身のInstagramを更新。娘のためのキャラクター弁当を披露し、反響を呼んでいる。【写真】41歳演歌歌手「愛情にあふれてる」と話題の豪華キャラ弁◆丘みどり、娘のための弁当公開丘は「娘のお弁当」「＃マイメロ」とつづり、4歳の長女のために作ったサンリオのキャラクター「マイメロディ」をモチーフにした弁当の写真を公開。ピンク色のふりかけやハムを使って表現し