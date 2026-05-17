【モデルプレス＝2026/05/17】YouTuber・さくらが5月17日、北海道・札幌コンベンションセンターで開催されたファッションイベント「UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】美人YouTuber、ノースリで美素肌全開◆さくら、黒ワンピで美背中披露黒いロング丈のワンピースに黒い帽子を被って登場。背中がざっくり空いたワンピースからは美しい背中が際立っていた。トップではウィンクを見せ、会場