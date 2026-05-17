「春巻きの皮＝揚げるもの」と思っていませんか？じつはそのままでも食べられるから、超速朝ごはんにも大活躍するんです。教えてくれたのは、爆速レシピクリエイター・およねさん。トマト、ハム、チーズをくるっと包めば、あっという間にブリトー風に。トマト×チーズの間違いない組み合わせで、ぺろっと食べられちゃいます。『生のままでトマチーブリトー』のレシピ材料（2本分）春巻きの皮※……2枚 卵……1個 トマト……1/4個