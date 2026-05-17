【モデルプレス＝2026/05/17】インフルエンサーのなごみが5月17日、北海道・札幌コンベンションセンターで開催されたファッションイベント「UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】なごみ、オールバックで圧巻オーラ放つ◆なごみ、オールバックで圧巻オーラ放つなごみはブルーと白のボーダーデザインのサッカーユニフォーム、個性的なデザインのインナー、白いパンツを合わせた爽やかなスポー