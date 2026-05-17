１０日、旧工場をリニューアルした「天津色織廠観光レジャー街区」を散策する人々。（天津＝新華社記者／李然）【新華社天津5月17日】中国天津市西青区でこのほど、「天津色織廠観光レジャー街区」が営業を開始した。敷地面積は約4万5千平方メートルで、長年使われていなかった旧工場を改装・再整備して造られた。地域の文化・観光消費の活性化につながると期待されている。１０日、旧工場をリニューアルした「天津色織廠観光レ