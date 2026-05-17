川口オートの感謝祭を兼ねた1節、「KAWAGUCHIAUTORACECLASSIC2026」は最終日。12Rで優勝戦が行われ、6枠からロケットスタートを決めた黒川京介（27＝川口）が逃げ切って優勝した。今節無傷の4連勝、完全Vだった。3月31日付で引退した長谷川啓さん（75）の引退セレモニーが7R発売中に行われた。黒川は師匠・中野憲人を挟んでの“孫弟子”。期するものがあった。「どうしても勝ちたかった。その分、気持ちは入りすぎてい