9人組グローバル男性グループ「＆TEAM」が16日放送の日本テレビ系「ANOTHERSKY」（土曜後11・00）に出演。メンバーのK（28）が音楽を始めるきっかけとなった世界的アーティストの存在を明かした。＆TEAMは22年12月のデビューから日本を中心に活動してきたが、昨年10月に「Backtolife」で韓国デビュー。大みそかのNHK紅白歌合戦にも初出場を果たした。番組内では、Kが練習生時代を過ごした韓国・ソウルを訪れ、思い出の