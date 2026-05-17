◇陸上セイコー・ゴールデングランプリ（2026年5月17日MUFG国立）男子100メートルは、パリ五輪王者のノア・ライルズ（米国）が9秒95で優勝を飾った。中盤以降の加速でトップに立ち、格の違いを見せつけた。スタート前には人気漫画「ワンピース」のポーズを披露し、号砲直前の大ジャンプでも沸かせた。「大勢の方が応援に来てくれていた。あのジャンプで一番反応してくれるの日本のファン」と言い「日本に戻ってくるかいが