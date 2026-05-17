「日本ハム３−６西武」（１７日、エスコンフィールド）日本ハムが逆転負け。３カードぶりの負け越しで借金２となり、４位に転落した。新庄監督は試合後、広報を通じて「ミスが多すぎて話す気にならないから今日は勘弁して」と怒りを滲ませたコメントを残した。逆転されて３点を追う七回。２死一、二塁で万波が中前適時打を放ったが、一塁走者の上川畑が三塁を狙って走塁死。次打者は好調４番のレイエスだっただけに、反撃ム