栃木県上三川町の住宅で住人の女性が強盗に襲われ殺害された事件で、警察は指示役とみられる28歳の男を羽田空港で逮捕しました。また、さきほど25歳の女の身柄も確保しました。この事件は、5月14日、栃木県上三川町の住宅で、住人の富山英子さんが胸などを刺されるなどして殺害され、駆け付けた息子2人がケガをしたものです。警察は16日までに、「実行役」とみられる、16歳の男子高校生ら少年4人を強盗殺人の疑いで逮捕し、背後に