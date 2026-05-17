子役時代から第一線を走り続け、2026年も主演作が相次ぐ志田未来。1月期に放送された『未来のムスコ』（TBS系）では奮闘する母親役を好演したが、現在放送中の『エラー』（ABCテレビ・テレビ朝日系）では、一転して孤独と葛藤を抱える女性・大迫未央役に挑んでいる。キャリア30年近くを数えながらも、「一度も辞めたいと思ったことがない」と語る志田。共にW主演を務める事務所の後輩・畑芽育への信頼や、10年前から変化し