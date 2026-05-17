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【J1百年構想リーグ WEST第17節】(ハナサカ)C大阪 6-1(前半3-1)名古屋<得点者>[C]田中駿汰(12分)、横山夢樹2(22分、39分)、チアゴ・アンドラーデ(54分)、櫻川ソロモン2(87分、89分)[名]木村勇大(42分)<警告>[C]大畑歩夢(79分)主審:大橋侑祐└C大阪が首位相手に6発ゴールショー! 名古屋は連勝ストップで2位に後退