[5.17 J1百年構想リーグWEST第17節 C大阪 6-1 名古屋 ハナサカ]J1百年構想リーグWEST第17節が17日に行われ、4位セレッソ大阪はホームで首位名古屋グランパスに6-1で勝利した。今季最多6ゴールで2連勝。名古屋は連勝が3で止まり、他会場で1ポイントを積み上げたヴィッセル神戸に首位の座を明け渡した。ゴールラッシュの始まりは前半12分。ペナルティエリア右に持ち運んだMF柴山昌也が中央へ送り、MF田中駿汰がトラップから右足