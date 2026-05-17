【J1百年構想リーグ WEST第17節】(サンガS)京都 0-4(前半0-1)広島<得点者>[広]中村草太(29分)、鈴木章斗(49分)、加藤陸次樹(51分)、松本泰志(75分)<警告>[京]エンリケ・トレヴィザン(36分)、ジョアン・ペドロ(66分)[広]新井直人(61分)観衆:16,040人主審:飯田淳平