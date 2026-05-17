【J1百年構想リーグ EAST第17節】(フクアリ)千葉 0-2(前半0-1)鹿島<得点者>[鹿]荒木遼太郎(43分)、師岡柊生(88分)<退場>[千]カルリーニョス・ジュニオ(61分)<警告>[千]カルリーニョス・ジュニオ2(45分+3、61分)、イサカ・ゼイン(53分)主審:谷本涼├鹿島のEAST首位通過が決定! 荒木遼太郎&師岡柊生のゴールで10人千葉に完封勝利└千葉が鹿島戦の来場予定者に向けて声明「ご理解とご協力を何卒よろしくお願い