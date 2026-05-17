【J1百年構想リーグ WEST第17節】(JFEス)岡山 2-0(前半1-0)清水<得点者>[岡]白井康介(11分)、レオ・ガウショ(79分)<警告>[清]住吉ジェラニレショーン(63分)観衆:13,758人主審:福島孝一郎