【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第17節】(花園)FC大阪 1-1(PK2-3)金沢<得点者>[F]島田拓海(71分)[金]ブワニカ啓太(45分)<警告>[F]住田将(36分)[金]村田航一(83分)主審:清水修平