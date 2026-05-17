【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第17節】(富山)富山 2-2(PK5-6)徳島<得点者>[富]布施谷翔(24分)、坪井清志郎(45分+2)[徳]ルーカス・バルセロス(15分)、梶谷政仁(71分)<警告>[徳]ルーカス・バルセロス(19分)、トニー・アンデルソン(45分+5)、鹿沼直生(52分)主審:池内明彦