[5.17 J1百年構想リーグEAST第17節 千葉 0-2 鹿島 フクアリ]J1百年構想リーグEAST第17節が17日に開催され、1位鹿島アントラーズは敵地で10位ジェフユナイテッド千葉に2-0で勝利した。2度のPK勝ちを含む4連勝を飾り、1試合を残してEAST首位が確定。千葉は2連敗を喫し、最下位が決定した。勝てば1位通過が決まる状況だった鹿島は前半43分に先制。FW鈴木優磨が相手の隙を突いて高い位置からプレッシャーをかけ、スライディングで