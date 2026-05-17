【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第17節】(NACK)大宮 1-2(前半0-0)長野<得点者>[大]山本桜大(61分)[長]藤川虎太朗(71分)、樋口叶(85分)<警告>[大]尾崎優成(18分)、カウアン・ディニース(44分)[長]近藤貴司(38分)、長谷川隼(47分)主審:川俣秀