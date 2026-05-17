【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第17節】(ニッパツ)横浜FC 1-0(前半0-0)栃木SC<得点者>[横]アダイウトン(90分+6)<警告>[横]杉田隼(90分+3)[栃]堤陽輝(67分)、近藤慶一(83分)主審:田中玲匡