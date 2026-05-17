【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第17節】(アシさと)今治 1-2(前半1-0)讃岐<得点者>[今]エジガル・ジュニオ(11分)[讃]後藤優介(52分)、村上悠緋(74分)<警告>[今]ガブリエル・ゴメス(72分)[讃]宮崎慎(90分+1)主審:小林健太朗