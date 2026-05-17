【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第17節】(クラド)大分 1-2(前半0-1)宮崎<得点者>[大]伊佐耕平(65分)[宮]眞鍋旭輝(31分)、土信田悠生(78分)<警告>[宮]眞鍋旭輝(23分)主審:小屋幸栄